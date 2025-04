Skrupelloses Geschäft mit gefälschten Medikamenten

Appell: Arzneimittel nur in der Apotheke kaufen

Der Apothekerkammer-Vizepräsident appelliert an die Bevölkerung: „Kaufen Sie Arzneimittel ausschließlich in der Apotheke, dort haben Schmuggler und Fälscherbanden keine Chance. Das Sicherheitsnetz der Apotheke ist zu hundert Prozent dicht. Sie werden dort von Expertinnen und Experten professionell beraten.“