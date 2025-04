Österreich jubelt über ersten WM-Sieg seit 1983

Die Truppe um Skip Mathias Genner behielt im neunten Turnierspiel in Moose Jaw in Kanada gegen Südkorea deutlich mit 11:4 die Oberhand. In der Tabelle sind die Österreicher damit zwei Zähler vor den punktlosen Südkoreanern Zwölfter. „Wir hatten ein paar knappe Spiele, aber noch keinen Sieg, deshalb sind wir sehr froh, diesen geschafft zu haben“, sagte Genner.