Mikl-Leitner zur Gewessler-Zeit: „Verlorene Jahre“

Unter dem Thema „Wachstum durch Ausbau der Infrastruktur“ lädt ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer am Montag zu einer Pressekonferenz. Dem Vernehmen nach wird Regierungschef Nehammer dabei ein Umdenken in Sachen Infrastrukturpolitik einfordern und auf ein Einhalten gesetzlich vorgesehener Projekte, wie den Bau des Lobautunnels pochen. „Weg von allem, was nicht gebaut werden soll und hin zu einer Debatte darüber, was gebaut werden muss. Weniger Ideologie, mehr Realismus“, heißt es aus dem ÖVP-Umfeld.