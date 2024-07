Salzburger Unternehmer mischen bei Festspielen mit

Heuer zum ersten Mal im Hintergrund bei den Festspielen mit dabei ist die in Hallein sitzende Firma Werner&Mertz Professional. Dahinter verbergen sich Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel, wie etwa die Frosch-Marke. „Bei den Festspielen decken wir den gesamten Bedarf ab. Vom Handspülmittel, Bodenreinigungsmittel, über die Reinigungsmittel im Geschirrspüler und auch in den Waschmaschinen“, so Werner & Mertz Professional-Chef Manuel Habicher.