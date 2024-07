Festspiel-Gäste geben pro Tag rund 414 Euro aus

Die Festspiele ziehen im Sommer bekanntlich die Schönen und Reichen an. Wie viel genau die Gäste während ihrer Zeit in der Mozartstadt ausgeben und was das für den Wirtschaftsstandort Salzburg heißt, präsentierte das Kulturfestival nun in einer Wertschöpfungsanalyse in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer.