Von Lkw eingeklemmt: Auto ging in Flammen auf

Auto zwischen Betonleinwand und Lkw

Genau in diesem Moment setzte auch ein Pkw zum Überholen an. „Der Lkw erfasste das Fahrzeug und klemmte es zwischen sich und der Betonleitwand ein. Der Pkw ging sofort in Flammen auf“, beschreibt Nemetz die tragische Situation. „Der Lkw-Lenker konnte den Fahrer und die Beifahrerin noch aus dem Auto ziehen. Eine weibliche Person auf der Rückbank konnte nicht mehr gerettet werden.“