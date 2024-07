Nach Unwettern droht endgültiger Finanzkollaps

Aber nicht nur in der Gemeinde von Vallant hat das Unwetter immense Schäden angerichtet. Auch in der Gemeinde Wolfsberg haben die sintflutartigen Regenfälle ihre Spuren hinterlassen. Im Bereich des Theklagrabens wurde die Straße schwer in Mitleidenschaft gezogen und muss neu errichtet werden. Auch hier liegt der Schaden in Millionenhöhe.