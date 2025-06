Geplantes Kraftwerk verbessert Ökologie der Möll

„Schwall-Sunk“ nennt sich das Problem, das an der oberen Möll für Diskussionen sorgt. Derzeit wechselt nämlich im Dienste der E-Wirtschaft die Wasserführung zwischen wenig und viel; was aus ökologischer Sicht heute nicht mehr tragbar ist und auch nicht mehr der „Wasserrahmenrichtlinie“ der EU entspricht. Also muss etwas geschehen.