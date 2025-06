Fahrraddieb will in Wien zuschlagen und scheitert

Fast ein jeder kennt mit Sicherheit die ein oder andere Geschichte, in der ein Radl in Wien gestohlen oder „ausgeschlachtet“ wurde. Soweit ist diese Form der Kleinkriminalität also nichts Besonderes. Oft hört man auch von Zeugen, die Langfinger auf frischer Tat ertappt und sogar verfolgt haben. Die meisten der Diebstähle passieren jedoch bei Nacht – und meist versichern sich die Kriminellen, dass gerade niemand zuschaut.