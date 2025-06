Hilfsbereitschaft wird Autofahrern zum Verhängnis

Opfer eines Betrugs wurde am Montagnachmittag eine 20-Jährige als sie mit dem Auto in Richtung Bad St. Leonhard unterwegs war. Sie wurde von einem bislang unbekannten Mann, der am Fahrbahnrad stand, angehalten. „Die augenscheinlich ausländische Person sprach in gebrochenem Englisch und bat um Bargeld für Treibstoff, um gemeinsam mit seiner Ehefrau die Weiterfahrt nach Rom antreten zu können“, so die Polizei.