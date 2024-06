Bankrottwelle rollt durch Kärntner Gemeinden

Die Kärntner Gemeinden müssen jeden Euro zweimal umdrehen, sofern sie ihn überhaupt noch haben. „Der finanzielle Zustand der Gemeinden ist alarmierend!“, warnt Gemeindebundchef Günther Vallant am Rande der Bürgermeisterkonferenz. Und die Zahlen geben Vallant recht. Denn laut Gemeindeabteilung der Landesregierung seien bis zu 90 Gemeinden nicht mehr zahlungsfähig. „Da helfen auch keine Hilfspakete. Am Ende des Tages muss einfach das System geändert werden“, ergänzt Günther Albel, Villachs Bürgermeister und Obmann des Österreichischen Städtebundes in Kärnten.