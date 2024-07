Ist Österreich aktuell noch EU-beitrittsfähig?

Es war ein Statement, das sogar ORF-Anchorman Armin Wolf im ZiB-2-Studio etwas sprachlos machte. Anti-Korruptionsexperte Martin Kreutner, der in den vergangenen sechs Monaten die Pilnacek-Kommission leitete, stellte eine gewagte Behauptung auf: Österreich wäre nicht beitrittsfähig für die EU. Der Grund: Die Baustellen in der Justiz. Vor allem, weil es in Österreich noch immer keinen Generalstaatsanwalt gebe und am Ende der Weisungskette der Staatsanwaltschaften nach wie vor die Justizministerin stehe, hätte Österreich keine Chance auf eine Mitgliedschaft. Diese Beurteilung ist bemerkenswert, liegt Österreich am dritten Platz im EU-Justizbarometer, das auf einer Umfrage beruht.