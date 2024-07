ÖVP legt nach: Zadic hat Probleme mit Verfassung

Zadic zog bereits beschlossenes Gesetz wieder zurück

ÖVP und Grüne orientierten sich beim neuen Gesetz an den vom VfGH vorgegebenen Leitplanken. So soll bei der Sicherstellung von Smartphones, Laptops und Co. künftig eine richterliche Genehmigung notwendig sein. Darin muss außerdem festgelegt sein, welche Datenkategorien und -inhalte aus welchem Zeitraum und zu welchen Ermittlungszwecken ausgewertet werden dürfen. Außerdem müssten öffentliches Interesse an der Strafverfolgung und die Grundrechte der Betroffenen gegeneinander abgewogen werden.