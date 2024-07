Tops und Flops der EM: Seiwald, Rangnick und Co.

Nachspielzeit: Viele Partien drehten sich in der Schlussphase. Nicht weniger als 13 Turniertore vor dem Finale fielen in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. England, Deutschland und die Türkei schafften da gleich zwei Tore, wobei die „Three Lions“ jeweils in der K.o.-Phase zuschlugen: Im Achtelfinale rettete Jude Bellingham sein Team gegen die Slowakei in die Verlängerung, im Halbfinale fixierte Ollie Watkins mit seinem Tor gegen die Niederlande den englischen Finaleinzug. Am spätesten traf der Ungar Kevin Csoboth, der in der 100. Minute gegen Schottland das 1:0 für die Magyaren schoss.