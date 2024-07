„Quasi Vollbeschäftigung“ in Salzburg und Tirol

Mehr Stellenangebote als Arbeitslose

In Salzburg gibt es bereits mehr Stellenangebote als Arbeitslose. „Wir haben immer noch um 71 offene Stellen mehr als Arbeitslose“, sagte Salzburgs AMS-Chefin Jacqueline Beyer. Aktuell spüre man zwar auch in Salzburg eine Eintrübung, aber von niedrigem Niveau aus. „Wir haben im Vergleich zu Oberösterreich wenig Industrie, und im Tourismus sind wir stabil.“ Dennoch bestehe in Salzburg nicht nur Fachkräfte-, sondern auch Arbeitskräftemangel. Im Tourismus kenne man das schon sehr lange, was aber auch am sehr starken Wachstum dieser Branche liege. Beyer sieht als Ausweg ein Anheben des Arbeitskräftepotenzials, etwa durch Asylwerber. Im Tourismus gebe es inzwischen etliche Asylwerber in einer Lehrausbildung. „Das steigt, aber es dauert länger.“