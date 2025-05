Favoriten schonen auf Flachetappe die Kräfte!

Mit Juan Ayuso gab ein Profi das Rennen auf, der den Giro zwei Wochen lang mitgeprägt hatte. Der 22-jährige Spanier wurde kurz vor dem Start in Augennähe von einer Biene gestochen. Die Schwellung beeinträchtigte seine Sicht. Am Freitag kommt es zum nächsten Schlagabtausch in den Bergen. Auf der 19. Etappe über 166 Kilometer von Biella nach Champoluc warten drei Berge der ersten Kategorie und insgesamt rund 5000 zu überwindende Höhenmeter.