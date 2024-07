Mehr Work-Life-Balance statt „Teufelsspirale“

Folgen der Dauerbelastung

Die Rahmenbedingungen in der Branche seien nicht mit anderen Berufsfeldern zu vergleichen, meint Thomas Priedl, Betriebsratsvorsitzender der Sonnentherme Lutzmannsburg: „Denn die Arbeit in der Nacht, die Tatsache, dass freie Tage an Wochenenden rar und viele Feiertage keine Urlaubstage sind oder oftmals sogar als Ruhetage eingerechnet werden, ist auf Dauer eine große Belastung.“ Das bestätigt vida-Landesvorsitzender Berend Tusch. Die Folge seien massive soziale Einschränkungen sowie physische und psychische Überlastungen. Diese „Teufelsspirale“ habe man mit dem neuen KV durchbrechen wollen. „Wir sind zwar noch nicht am Ziel, konnten jedoch bedeutende Schritte in die richtige Richtung machen“, so Tusch.