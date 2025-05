Tierretter staunen über Katze mit sechs Beinen

„Habe mich sofort in ,Bitsy‘ verliebt“

Mittlerweile hört die Patientin auf den Namen „Bitsy“ und wohnt bei einer Angestellten des Tierspitals, die sich „sofort in ,Bitsy‘ verliebt“ hat. Die Heilung schreitet mit Riesenschritten voran. „Sie hat sich schnell an ihre drei Beine gewöhnt. Ich glaube, sie ist einfach so glücklich, keine Schmerzen mehr zu haben“, erklärt die neue Besitzerin Mackenzie Sawatzky gegenüber der britischen Zeitung „The Daily Mail“.