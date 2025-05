„Nur geringer Teil der Jungen wird straffällig“

Über eine Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre wird seit Monaten intensiv diskutiert. Ein sexueller Übergriff in Tirol unter unmündig Minderjährigen entfacht die Debatte erneut. In einer aktuellen Anfragebeantwortung durch das Justizministerium wird klar, wie es in dieser Causa weitergehen wird.