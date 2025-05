Filip Misolic gegen Denis Shapovalov heute LIVE

Shapovalov, der aktuell im Ranking auf Platz 31 steht, hat schon bessere Tage gesehen. Der ehemalige Weltranglisten-10. hat zwar dieses Jahr schon das ATP-500-Turnier in Dallas auf Hartplatz gewonnen. Doch auf Sand hat der 26-Jährige in Monte Carlo, München und zuletzt Rom (gegen den Weltranglisten-154. Vilius Gaubas) jeweils zum Auftakt, in Madrid in Runde zwei verloren.