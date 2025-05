Missbrauchsvorwurf: Opfer log über sein Alter

Aufatmen beim Angeklagten, als Richter Martin Mitteregger das Urteil verkündet. Verständlich, denn im Falle eines Schuldspruchs hätten dem Lehrling bis zu zehn Jahre Haft gedroht. Kennengelernt hatten sich Täter und Opfer Anfang letzten Jahres über Snapchat. Es kam zu mehreren Treffen. So auch Anfang Juli letzten Jahres, wo es in der Wohnung der Oma des Mädchens zum Geschlechtsverkehr gekommen sein soll. Was der Angeklagte in der Verhandlung bestreitet. „Das Maximum war ein Kuss auf die Wange. So eine Art Bussi, Bussi, wie man sich halt unter Freunden begrüßt“, behauptet der bislang unbescholtene Afghane.