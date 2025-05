Trotz Bomben: 50 Waisen müssen zurück in den Krieg

„Krone“: Sie sind seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine als Berichterstatter vor Ort tätig: Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage dort, auch im Hinblick auf die angeordnete Rückkehr der Waisenkinder?

Christian Wehrschütz: In einem Land, in dem Krieg herrscht, gibt es keine Sicherheit, man kann immer zur falschen Zeit am falschen Ort sein. In großen Städten ist das Risiko höher als dort, wo sie hinkommen sollen, aber selbst in Kropywnyzkyj gibt es Fliegeralarm. Das bedeutet zumindest immensen Stress für die Kinder, die dann in die Luftschutzkeller müssen.