Chinesische Sonde zu Asteroid und Komet gestartet

Die unbemannte Raumsonde „Tianwen-2“ hob am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) an Bord einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 3B“ vom Raumfahrtzentrum Xichang in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ab. Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua sprach unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde von einem erfolgreichen Start.