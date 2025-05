ÖFB-Frauen in Glasgow vor entscheidendem Schritt!

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam kann dem Verbleib in der Liga A der Nations League in Schottland einen großen Schritt näher rücken! Nach dem 1:0 im ersten Gruppenspiel gegen die Britinnen reicht am Freitag (20.35 Uhr) im Hampden Park von Glasgow ein Remis, um Platz 3 zu fixieren. „Uns erwartet ein extrem intensives Spiel. Es ist nie einfach dort, aber wir müssen die drei Punkte holen, egal wie, da fährt die Eisenbahn drüber“, sagte Manuela Zinsberger.