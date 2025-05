Stark! Enzo Diessl steigert sich früh auf 13,44

Am Montag Rovereto

„Ein solches Rennen war notwendig“, freute sich Hochleitner, „Enzo ist die ersten beiden Hürden noch nicht zu 100 Prozent angegangen. Aber hinten raus war das Rennen sehr stark. Da hat er den Turbo gezündet.“ Bereits am kommenden Montag läuft er beim Meeting in Rovereto, wo auch Susanne Gogl-Walli über 400 m startet. Die Oberösterreicherin hatte zuletzt in Chorzów als Siegerin glänzende 50,91 Sekunden erreicht. Man kann gespannt sein, was Diessl und Gogl-Walli in Rovereto am Montag zeigen!