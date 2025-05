Hütters Tipp für das Finale der Champions League

Für den Königsklassen-Showdown gibt es keinen besseren Experten als Adi Hütter: Monacos Erfolgscoach hat Paris und Inter in der Saison hautnah erlebt, selbst gespannt: „Uns erwarten zwei Arten von Fußball“, so Hütter. Der mit dem AS Monaco gegen Paris SG alle drei Saisonduelle verlor, vor allem das 0:1 im Supercup schmerzte. Es war die Chance auf einen Titel!