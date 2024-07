Victoria Hudson wird Vierte in Monaco

Aber das Wichtigste für sie waren in Monaco die fünf Punkte im Ranking für das Finale. Victoria Hudson hatte wegen Erkrankung das erste Diamond-League-Meeting dieser Saison, bei dem Frauen-Speerwurf auf dem Programm stand (in China), verpasst. In London (20. Juli) und Silesia (25. August) kann sie sich aber fürs Finale in der Diamond League in Brüssel am 13./14. September qualifizieren. Dazu schaffte sie sich in Monaco eine gute Ausgangsposition.