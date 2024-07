Zwei Monate nach Aus: Abriss von Möbelhaus startet

Am 4. Mai war im XXXLutz in der Goethestraße in Linz für immer Sperrstunde, weil der Möbelhandelsriese an einen neuen Standort an der Donau übersiedelte. Was passiert mit dem alten Geschäft? Es wird abgerissen! Ab Montag rollen die Bagger an, um den Platz für die neue Zentrale der Raiffeisenlandesbank OÖ frei zu machen.