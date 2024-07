„Menschen haben das Recht, Lösungen zu fordern“

Um illegale Migration zu stoppen, will Nehammer darauf setzen, das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität zu zerstören. „Das funktioniert, in dem ich das Asylverfahren in Drittstaaten durchführe oder illegal Eingewanderte für das Verfahren in Drittstaaten bringe. Das Versprechen der Mafia lautet derzeit: Wir schleppen dich über gefährliche Wege über die EU-Außengrenze, dann stellst du einen Asylantrag und bist in einem verfestigten Aufenthalt, wie es so schon heißt. Ist das Asylverfahren in einem nordafrikanischen Staat, hat sich dieses Geschäftsmodell erledigt und damit endet auch das Sterben im Mittelmeer.“