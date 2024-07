Whistleblower-Anzeige gegen Bildungsdirektorin

Was steckt hinter der Strafanzeige gegen die Kärntner Bildungsdirektorin? Wer soll in Zukunft die Geschicke der Klagenfurter Staatsanwaltschaft leiten? Warum hatte das Bezirksgericht Spittal einen Grund für eine Feier? Und was hat der Wolf mit all dem zu tun? „Spruchreif“ hat die Antworten auf diese Fragen.