Billiges Bauland für Einheimische in Warteschleife

Beim Umwidmungstheater in Ostermiething scheint kein Ende in Sicht. Wie berichtet, versucht ein Immo-Makler aus Hallein seit über drei Jahren, grünes Licht für die Bebauung von rund 9000 Quadratmetern Grünland zu erhalten. Die dafür notwendige Umwidmung soll ihm ÖVP-Langzeitbürgermeister Gerhard Holzner vor dem Kauf des Areals in Aussicht gestellt haben. Der Ortschef streitet das aber ab.