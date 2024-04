Ortschef wegen Widmungen im Kreuzfeuer der Kritik

Ins Kreuzfeuer der Kritik ist der Ostermiethinger Bürgermeister Gerhard Holzner (ÖVP) geraten. Er soll, wie berichtet, die Umwidmung von rund 9000 Quadratmetern Grün- in Bauland an eine ziemlich fragwürdige Bedingung geknüpft haben. Der Grundstückbesitzer, eine Immo-Firma aus Hallein, hätte die Hälfte des Areals der Gemeinde schenken müssen, um so die Kriterien für eine Umwidmung zu erfüllen.