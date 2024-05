Nach Streit wird Grund zu Schleuderpreis angeboten

Überraschende Wende in Ostermiething. Ein Acker könnte nun doch bebaut werden. Wie berichet, kaufte eine Halleiner Immo-Firma rund 9000 Quadratmeter Grünland, die Gemeinde will aber nicht umwidmen. Nun bietet sie das Areal um rund 150 Euro pro Quadratmeter an. Der Marktwerkt ist doppelt so hoch.