Die Altacher Wechselspiele sind jetzt beendet

Mit dem Spiel gegen GC Zürich am Samstag (17.30) endet in Altach die Zeit des Probierens. „In den letzten Testspielen werden wir jene Formation aufs Feld schicken, die dann auch im ÖFB-Cup und in der Bundesliga auflaufen soll“, hat sich Trainer Joachim Standfest festgelegt. Außerdem wird das Training auf die beginnenden Bewerbspiele ausgerichtet. Die im letzten Test in Bregenz fehlende Spritzigkeit soll in den nächsten Tagen wieder zurückkehren.