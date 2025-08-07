Einsatz für eine Kantele

Mit ihr im selben Atemzug zu nennen ist Jukka Perko mit seinem Saxophon. Es war eine sehr gute Idee von Festspielintendantin Lilli Paasikivi, die beiden Künstler zusammenzubringen, denn sowohl musikalisch als auch in ihrem Temperament harmonieren die beiden hervorragend. Ein besonders magischer Moment des Programmes war Perkos Komposition „Enkelille“ – „An den Engel“, an die übergangslos Leonard Cohens „Hallelujah“ anschloss. Dann aber ging die Post ab. Mit Adele und den Rhythmen von Michael Jackson schien Ida Elina so recht in ihrem Element. Denn ihre Kantele war nicht nur das traditionelle Saiteninstrument, sondern konnte auch perkussiv betätigt werden, und das war, mal mehr, mal weniger, den ganzen Abend so.