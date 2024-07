Mark Mateschitz baut sich eine neue Garage

Ein privater Garagenbau beschäftigt nur höchst selten den Salzburger Gestaltungsbeirat. Diese Garage aber ist speziell. Kein geringerer als Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz will in der Karolingerstraße in Salzburg-Maxglan ein neues Depot für die Fahrzeuge und Kunstobjekte in seinem Besitz bauen.