Red Bull Ring bleibt weiterhin auf der Überholspur

Nach dem Tod von Dietrich Mateschitz am 22. Oktober 2022 und dem darauffolgenden Zwist zwischen thailändischer und österreichischer Konzern-Hälfte ging rund um den Ring lange die Angst um, das Imperium des Milliardärs könnte zerfallen. Und das Murtal in den touristischen Tiefschlaf reißen, in dem es von 2004 bis 2011 ohne eine benutzbare Strecke bereits steckte.