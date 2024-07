Im Nationalpark: Raser überfahren Murmeltiere!

Es ist unglaublich: Die Glocknerstraße im Nationalpark Hohe Tauern verkommt zur Rennstrecke und viele Murmeltiere sterben den Straßentod. Video zeigen Raser in Porsche und Co. wie sie durchdrehen, mitten auf der Straße liegen tote Tiere. Tierschützer versuchen Baby-Mankeis zu retten, deren Mutter überfahren wurde und die Polizei kündigt strenge Schwerpunktkontrollen an.