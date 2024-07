LKH Hartberg: Mehr OPs und kürzere Wartezeiten

Mehr Operationen in Hartberg

Eine markante Änderung steht im Krankenhaus von Hartberg an. Man hat die Wochenklinik quasi geteilt, neben einem allgemeinchirurgischen gibt es seit wenigen Wochen auch einen unfallchirurgischen Bereich (in der Fachsprache: ortho-traumatologisch). Das ist notwendig, weil jene Generation von Chirurgen, die noch in beiden Bereichen ausgebildet wurden, nun die Spitäler verlassen und in Pension gehen.