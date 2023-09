Drexler: „Geburtenstation Hartberg ist gesichert!“

Drexler bedankte sich auch explizit bei Sarah Bauernhofer („Von Mama zu Mama“), die einen Petition und eine Protestveranstaltung organisierte und zum Sprachrohr in dieser Sache wurde. „Ich habe in der Vorwoche mit ihr telefoniert. Sie hat mir von sehr verunsicherten Frauen berichtet, die im Jänner oder Februar einen Geburtstermin haben und wissen wollen, ob sie noch in Hartberg ihr Kind auf die Welt bringen können.“ Das sei gesichert, so Drexler am Dienstag.