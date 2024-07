Eigene Mutter (61) beinahe zu Tode geprügelt

Mit einem gusseisernen Sessel schlug ein 24-Jähriger in Wien so lange auf seine Mutter ein, bis dieser sogar zerbrach. Das hätte ihm eine „mafiöse Struktur“ in seinem Kopf befohlen. „Das ist eines der gefährlichsten Symptome“, empfiehlt die Gerichtspsychiaterin eine Unterbringung. Dabei war es die Mutter, die ihren Sohn erst ermutigte, seine Medikamente abzusetzen.