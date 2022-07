55 Autos aus Zorn auf eigene Mutter zerkratzt

Die Mutter des Angeklagten nimmt in den Zuschauerreihen im Wiener Landesgericht Platz. Immer wieder ruft sie dazwischen und will ihrem Sohn Anweisungen geben. Doch irgendwann reicht es ihm. Der 22-Jährige fleht die Richterin an, seine Mutter hinauszuschicken: „Sie ist der Vulkan meiner Wut!“