31 Tote bei israelischen Angriffen in Palästina

Ungeduld der Israelis wächst

Die Ungeduld in der israelischen Gesellschaft wächst. Am Samstagabend gingen wieder Zehntausende Menschen im ganzen Land für einen Geisel-Deal auf die Straße, am Sonntag kam es zu Straßenblockaden und anderen Aktionen. Die Bewegung hatte zu einem „Tag der Störung“ aufgerufen.