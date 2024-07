So können Sie Ihren Liebsten einmal Danke sagen!

Einige Nominierungen sind bereits eingetroffen – von Menschen, die für das Ehrenamt leben, über Personen, die nach einer Tragödie die helfende Hand reichten bis hin zu Jugendlichen, die in ihrer Freizeit gemeinnützige Projekte umsetzen. Es gibt viele Dinge, für die es gilt, Danke zu sagen – und das geht ganz einfach: Bis 21. Juli können Sie online, via E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Postkarte an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit dem Kennwort „Herzensmensch“ Ihre Liebsten nominieren; bitte samt ausführlicher Begründung, Namen und Kontaktdaten des Nominierten und des Nominierenden.