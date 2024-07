Erwin Schrott: „Die Tiefen menschlicher Erfahrung“

Sie treten auf den größten Bühnen der Welt auf. Warum ist das Konzert in Gmunden für Sie wichtig?

Gmunden hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, nicht nur als malerischer Ort, sondern als ein Veranstaltungsort, an dem die Verbindung zum Publikum unglaublich intim und tiefgründig ist. Jedes Konzert dort ist wie ein herzliches Gespräch mit Freunden, die die Schönheit der Musik so schätzen wie ich.