Mann (60) missbrauchte Achtjährige auf Donauinsel

Ein erschreckender Fall von Kindesmissbrauch ist am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 60-Jähriger wurde verurteilt, weil er eine Achtjährige von einer Kinder-Gruppe auf der Donauinsel weggelockt und in einem Gebüsch missbraucht hatte, wobei er den Übergriff mit einer sogenannten Action-Cam filmte.