Altes Handwerk wird in Andau neu interpretiert

Auch im Burgenland geraten altehrwürdige Handwerksberufe zunehmend in Vergessenheit. Bemerkenswert also, dass sich Christoph Passenbrunner entschieden hat, in die Fußstapfen seines Vaters Gerald zu treten und im hauseigenen Betrieb in Andau den Beruf des Müllers zu erlernen. Die Passenbrunners führen die mittlerweile einzige Mühle im Nordburgenland seit vier Generationen, Christoph ist der einzige Lehrling im ganzen Land.