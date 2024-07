Verstappen teilt aus: „Gebe einen Sch … drauf!“

„Lando ist ein großartiger Typ, er ist wirkich eine nette Person, der die Formel 1 und den Rennsport liebt. Deswegen will ich diese Freundschaft außerhalb der Strecke auch nicht ruinieren, denn das verdient es definitiv nicht“, so Verstappen. Man habe sich im Gespräch zudem auf eine Sache verständigt, die auch alle Kritiker gerne hören würden: „Wir geben weiter Vollgas, darauf haben wir uns geeinigt. Denn das ist es, was wir gerne tun. Und für die Formel 1 ist das auch das Beste.“