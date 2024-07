Norris tobt nach Crash: „Das war drei Mal unfair!“

Verstappen: „Das ist lächerlich“

Und Verstappen? „Es war ein komischer Kontakt“, sagte der Niederländer und erklärte, er habe nicht das Gefühl gehabt, „dass irgendwie etwas Aggressives in diesem Manöver war“. Die Stewards jedoch machten ihn nachher für die Kollision ursächlich verantwortlich, weil er die Außenseite der Kurve zugemacht habe. Strafmaß: plus zehn Sekunden und zwei Strafpunkte. „Das ist lächerlich“, schimpfte der Dreifach-Champion am Boxenfunk. „Er kann einfach nach links oder rechts gehen. Was soll ich da machen?“ Er habe seinen Red Bull nicht verbotenerweise in der Bremsphase noch einmal bewegt, beharrte er nachher.