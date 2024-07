Spannung vor Wiedersehen von Norris und Verstappen

Verstappen kam trotz Zehn-Sekunden-Strafe in Punkteränge

Entscheidend für den Rückfall auf Platz fünf war jedoch die Kollision mit dem heranrauschenden McLaren von Norris in der 64. Runde. Zuvor hatten sich die zwei über mehrere Runden ein Rad-an-Rad-Duell geliefert. Als Norris versuchte, in Kurve 3 außen an Verstappen vorbeizugehen, drängte der Niederländer seinen Herausforderer aus Sicht der Jury während des Bremsvorgangs von der Strecke ab. Es kam zu einer Berührung, beide Autos erlitten Reifenschäden, aber nur Norris schied aus. Verstappen kam trotz einer Zehn-Sekunden-Strafe in die Punkteränge und baute seine WM-Führung auf 81 Punkte aus.